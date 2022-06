Astroloogiline ilmateade: juuni tõotab jumalikku helgust, aga ka saatanlikku kurjust

30. mail leidis aset uue Kuu loomine Kaksikute märgis. Seega on aeg kuni järgmise Kuu loomiseni (29. juunil) üsna tugeva Kaksikute printsiibi mõjuga. Kõige tugevam Kaksikute mõju valitseb kuni 21. juunini, mil algab suvi ehk siis siseneb Päike Vähi märki. Fookus on tegevustel, mis on seotud informatsiooni, liikumise ja kommunikatsiooniga. Märksõnadeks on kiirus, kiirustamine, teatud rahutus ja närvilisus. Samal ajal mõjutavad meid ka pidurdavad jõud, mis omakorda võivad tekitada tugevat frustratsiooni.