Ewert Sundja meenutab valusat vestlust: rääkisin emale, kuidas asjad olid, ja nutsime koos

Koos sõbraga noortelaagris Saksamaal. Kogu see lõbus ja ootusärevust täis bussireis läbi Euroopa on kulmineerunud kohalejõudmisega Wolfsburgi, Volkswageni kodulinna. Saame tuttavaks meie rühmajuhiga, hästi sõbraliku ja laheda tüübiga. Ta meeldib kõigile, teeb nalja, on vahetu suhtleja – tiinekad sumisevad ta ümber nagu mesilased. Emotsioonid on laes ja esimene öö veedetakse koolivõimla põrandal madratsil. Uinun.

Ja ärkan, sest ma ei saa aru mis toimub, tundub, et näen und, aga tegelikult mitte, keegi silitab mind – niimoodi vaikselt ja tasa liigub käsi üle mu selja ja tagumiku. Ei julge liigutada. Hirm on halvav, sest see ei ole ju päriselt.

Hommikul veenan end, et ma nägin halba und. Ja loomulikult ei räägi ma sellest kellelegi.

Meid jagatakse gruppidesse ja edaspidi kohtun temaga ainult päeval, kõigi teistega koos. Saan palju uusi sõpru, Rootsi tüdrukud tutvustavad idabloki poistele ICQ-d ja üleüldiselt on elu elamist väärt. Nädal möödub imeliselt.

Tingituna ühistranspordi graafikust peame lahkumisel leidma üheks ööks öömaja. Ta pakub välja, et me saame olla tema perekonnatuttavate juures, kus ta on aastaid lapsehoidjana töötanud. Lubab meid hommikul jaama viia ja kuna meil paremat valikut pole, oleme loomulikult nõus. Selleks hetkeks olen esimesel ööl juhtunu oma ajust blokeerinud. Ei oska midagi karta ega muretseda.

Ja siis on see osa jälle. Põhimõtteliselt võiks copy-paste'ida. Ma ei tea, kui kaua see silitamine käib. Nali naljaks, aga kannikad kokkupressituna laman seal, teen magamise hääli, proovin ennast voodis nii turvaliselt positsioneerida kui võimalik ja ootan hommikut. Aga vastikustunne on meeletu.

Õnneks läheb rong vara ja peale vähese verbaalse kokkupuute ei pidanud temaga rohkem suhtlema.