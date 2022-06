Sandra Vabarna puhkus sai ootamatu lõpu

„Minu selle aasta eesmärk on puhata 4 korda aastas nädal aega. Sellel ajal ei ava ma arvutit, sotsmeediat ega mõtle tööle. Põhjus, miks ma endale selle eesmärgi panin, on see, et ma armastan oma tööd (nii muusiku kui arengutreeneri oma), aga seda enam kipun enda aja ja tervise arvelt seda tegema,“ kirjutab Sandra Instagramis.