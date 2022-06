GALERII | „Hullumeelne reis läbi inimsüdamete!“ Vaata, kes väisasid uue novellikogumiku esitlust

Tegemist on sarja viienda raamatuga ja minijuubeli puhul panid neli koostajat kokku tugeva valiku lühilugusid, millest mõned suudavad endasse ära mahutada terve inimelu. Koostajad Maarja Kangro, Urmas Vadi, Johanna Ross ja Mart Velsker lubavad, et 19 autori seast leiab iga lugeja endale vähemalt mõne lemmiku: „Uus kogumik on hullumeelne reis läbi inimsüdamete, siin surrakse ja armastatakse, juhtub üleloomulikke ja tavalisi asju, minnakse ja tullakse, otsitakse minevikku ja oodatakse tulevikku, purjetatakse rändrahnuga avamerele ning juureldakse selle üle, mis on suurim viga, mis võid elus teha. Kogumikust ei puudu ka alasti naine.“