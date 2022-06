Tänavakunstnik Sänk: jah, ka lihtsalt seintele sodimine kuulub kunstivormi alla

Tartu on kindlasti Eesti tänavakunsti meka, kuid õnneks on ka teistes Eesti linnades omajagu kauneid üllatusi seintel, mis varem tühjalt laiutasid. Tänavakunstnik Sänk näitab meile oma lemmiktöid ja räägib, kuidas need sündisid. Kõigepealt tuleks aga tänavakunsti mõisted selgeks teha.