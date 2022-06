Tõnu Kilgase elu üheks traagilisemaks episoodiks sai see, et ta ei jõudnud oma ema, näitleja Ellen Kaarma matustele

„See oli eelmise aasta mais, kui helistas Tõnu tütar Ellen, et nüüd on võib-olla nädalate küsimus, kuniks isa võib veel olla. Ellen lubas arstiga rääkida, et mind lubataks taga haiglasse kaasa, sest koroona tõttu olid külastajatele väga ranged piirangud. Nii sõitsimegi laupäeval, 22. mail, koos elukaaslase Mairega Hiiule,“ meenutab Aivar.