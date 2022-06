IGOR MANG VASTAB JÜRI RATASELE: tähed soosivad Kaja Kallast!

„Mina kaldun arvama, et valitsusevahetust ei tule,“ ütleb tähetark Igor Mang vastuseks riigikogu esimehe Jüri Ratase ettepanekule küsida astroloogilt, kas võimuliit jääb püsima või mitte. „Tähed ei soosi praegu suuri muutusi. Konservatiivne planeet Saturn on trigoonis Päikesega ja see seis ütleb, et jäägu kõik vanaviisi.“