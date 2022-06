KES OLI KELLE POOLT? „Tangot tantsitakse kahekesi“ ehk Kuidas kommenteerivad staarid Deppi ja Heardi skandaalset kohtulahingut

„Veritas numquam perit” (eesti. k – tõde ei kao kunagi), kirjutas näitleja Johnny Depp oma Instagrami kontol, kui tuli teatavaks, et pikast kohtulahingust oma eksabikaasag väljub võitjana just tema. Nõnda leidiski eile lõpu pikalt kestnud kohtusaaga, mille otseülekannetest said kuue nädala vältel osa miljonid inimesed üle maailma. Millised kuulsused on Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtusaaga jooksul toetanud ja kumma poole valinud?