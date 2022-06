VAATA OTSEÜLEKANNET: Kuninganna valitsusjuubeli pidustused algasid sõjaväeparaadiga

Õukond on andnud teada, et rõdul saadavad kuningannat vaid kuningliku pere tegevliikmed. Seega pole seal kohta prints Harryl, kes on saabunud Californiast koos perega vanaema õnnitlema, ning prints Andrew’l, kes on avalikust elust taandunud seksiskandaali tõttu. BBC Newsi teatel jälgivad prints Harry ja hertsoginna Meghan paraadi kindralmajori hoonest, kuid ei ilmu lossirõdule.