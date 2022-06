DEPP SAI ÕIGLUSE! Amber Heard kaotas kohtulahingu ja peab eksabikaasale maksma üle 10 miljoni dollari. Depp: „Sain oma elu tagasi!“

Depp võitis Amberit kõigis kolmes süüdistuspunktis! Vandekohus ei uskunud Heardi vaadet juhtunule absoluutselt, leides, et Heardi kirjutatud arvamuslugu Washington Postis, mis avaldati nii veebis, paberlehes kui Heardi poolt Twitteris, on Deppi laimav, andes seega Deppile täieliku võidu. Vandekohus leiab, et Heard peab Deppile laimu levitamise eest tekitatud finantskahju korvamiseks maksma 15 miljonit dollarit, millest tuleb Virginias kehtivate seaduste tõttu reaalselt tasuda 10 350 000 dollarit.