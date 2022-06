Laura Prits: kaamera ees kehtib rusikareegel – mida kreisim, seda parem!

Tänapäeval on muusikavideo sama tähtis kui laul ise ning tegemist on kunstivormiga, mis meisterlikult tehes jutustab omaette loo, mis helilist elamust toetab. Vaatasime koos laulja Laura Pritsiga, millised on tema muusikavideod ja põnevad lood nende valmimise taga. „Kaamera ees kehtib reegel – mida kreisim, seda parem,“ teab Laura omast kogemusest öelda.