15aastaselt emaks saanud Mama June läks mehele

People.comi teatel abiellus Mama June 23. märtsi Georgia osariigi kohtumajas Justin Stroudi nimelise tätoveerijaga, kellega ta pole koos olnud aastatki. Reality-täht on öelnud, et Justin on aidanud tal üle saada uimastisõltuvusest. Mõni nädal tagasi avaldas Shannon Instagramis foto neist kahest Atlanta juveeliäris. Ta kirjutas, et nad on juba kuude kaupa mööda juveelipoode käinud.