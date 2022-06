KATKEND RAAMATUST | KUIDAS TIPNES LENNA PULMAPIDU: „Ujusin, seljas trikoo ja pead ikka veel kaunistamas pruudiloor, vastu oma uuele elule.“

„Meie pulmapäev oli omadega juba öösse jõudnud, kohe-kohe täis jääv kuu laotas oma kumendava kiire üle vee ja meie, paljajalu, õnnest ja armastusest purjakil pidulised, võtsime imelisest soojast suveööst viimast. See oli üks ootamatu, ent tõeliselt vinge osa meie pulmapeost. Ujusin, seljas trikoo ja pead ikka veel kaunistamas pruudiloor, vastu oma uuele elule. Elule abielunaisena. Ma lihtsalt vaatasin neid inimesi oma ümber ja püüdsin seda hetke endasse talletada. Mu armsad sõbrad rannal sumisemas, kes vees, kes kaldal. Mudilased veepiiril kilkamas, minu väike Kustike vankris juba oma õndsat ööund tudumas, laskmata end segada meeste valjuhäälsest jutukõminast. See oli lihtsalt nii loomulik, nii ehe ja sundimatu koosolemine kuuvalgel. See tegi mind väga-väga õnnelikuks.“

