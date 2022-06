Anni Rahula: „Kui peaksin kunstliku viljastamise täna nullist läbi tegema, siis küllap teeksin, aga jaksu oleks palju vähem.“

Hiljuti teatasid Anni ja Tomi Rahula avalikkusele rõõmsat uudist: nende perre sünnib peagi teine laps. Paari esimene laps, viieaastane Rubi sündis kunstliku viljastamise teel, millest nad ei ole ka mingit saladust teinud. Õhtulehe uues taskuhäälingus „Beebipalavik“ avaldab Anni, milline teekond tuleb läbida, et viljakusprobleemidega paarid lapsevanemateks saaksid. „Inimene ju mõtlebki, et see on n-ö tavaliste inimeste probleem, sest avaliku elu tegelased ei räägi sellest. Ja kui sa näed, et ühel avaliku elu tegelasel on sama probleem, siis saad aru, et nemad on ka tegelikult inimesed. Tean nii palju avaliku elu tegelasi, kes on seda teinud ja valinud sellest mitte rääkida,“ sõnab ta.