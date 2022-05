HÜVA NÕU | Saunameister annab nõu, kuidas valida endale meelepärane saun

Ettevõtja Veikko Parksepp on roninud karjääriredelil, saanud tunda läbipõlemist ja seejärel loonud oma ettevõtte, et kuulata oma südame häält. Ta sõnab, et meremees ei saa heaks seilajaks, kui ei saa tunda tormist merd. Täna võib ta end uhkusega nimetada saunameistriks, kel jagub hüva nõu teistelegi jagamiseks.