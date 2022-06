TIKTOKI HULLUS LÄKS ÜLE VÕLLI? Teismelised ronivad beebikiike ja jäävad lootusetult kinni

Maikuu jooksul on päästeamet pidanud appi tõttama mitmele hädas teismelisele, kes on nalja viluks roninud mänguväljakul asuvasse beebikiike ja sinna lootusetult kinni jäänud. Kas Suurbritanniast alguse saanud TikToki hullus on tõesti jõudnud otsapidi Eestisse?