EKSKLUSIIVINTERVJUU | Megastaar James Blunt: pärast Tallinna kontserti sukeldume vanalinna ööellu

„Kui plaadifirma mulle koroonapandeemia keskel helistas ja teatas, et minu leping saab läbi, mõtlesin, et mind lastakse lahti ja ma jään töötuks!“ sõnab Briti üks edukaim sooloartist James Blunt (48) emotsionaalselt. Nii aga ei juhtunud. Mees punus pandeemia kiuste valmis uue kogumikalbumi ning saabub peagi Eestisse, et siinsetele fännidele oma parimaid laule esitada. „Tõesti on põnev esineda vahelduseks väiksemale publikule. Nõnda saab lavalt näha publikus olevate inimeste nägusid ja inimestega tekib hoopis teistsugune, selline intiimne ja heatahtlik side,“ räägib Blunt kontserdi eel.