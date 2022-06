„ILUHOMMIKUSÖÖK" | Aldo, Karolin ja Tanel: meie unistus on teha igal aastal midagi sellist, mida keegi teine ei tee. See on pöörane ettevõtmine!

Kolmapäeval, 8. juunil toimub Kadrioru kunstimuuseumi lilleaias Eesti särvaimate moekunstnike Karolin Kuusiku, Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre suurejooneline moevaatemäng MIRAAŽ. See on omamoodi ilmutus Eesti mastaabis - kujutage ette haldjalikke iludusi hõljumas ulmelistes komplektides Eesti kõige väärikamas barokk-aias. Enam kui 500 meetrit siidi on valmis õhku tõusma, et viia glamuuritarid päikeseloojangulisse arkaadiasse.

Kutsusin kuldse kolmiku iluhommikusöögile, et rääkida moeloojate ilusast ja valusast elust.

Vaata videot!