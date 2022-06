„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Aldo Järvsoo: „Olen arvatavasti näinud Eestis kõige rohkem paljaid naisi.“

„Oli klient, kes ütles, et tuleb sisse võtta, kleit talle liiga lai. Aga ma ei saanud – see oli toorsiid, see rebenes, kui ta istus. Aga tema tahtis kindlalt võtta presidendi vastuvõtuks 10 kilo alla, aga lõpuks võttis hoopis 10 kilo juurde. Ta ainult seisis seal vastuvõtul. Pärast vastuvõttu kukkus mind sõimama, et olin sellise õuduse teinud. Ma ei ole temaga rohkem tegemist teinud, meie suhe sai läbi. Peretuttavad oleme, aga ma ei tee talle enam mitte kunagi ühtegi kleiti,“ meenutab moekunstnik Aldo Järvsoo üht juhtumit oma töös.

Kutsusin iluhommikusöögile moedisainerid Aldo Järvsoo, Tanel Veenre ja Karolin Kuusiku, et rääkida moeloojate ilusast ja valusast elust.

Vaata videot!