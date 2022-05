AASTA ISA TÕNU SURMAST! Ellen Kilgas: nägin teda paaril korral unes. Ta andis mõista, et kõik on hästi

„Esimene pool aastast oli emotsionaalselt väga raske. Leppimatus, pettumus, kurbus. Oled ju harjunud, et sinule nii lähedane inimene on kogu aeg olemas… Poleks elu sees arvanud, et vanema kaotamine saab hingeliselt niivõrd raske olema,“ sõnab Ellen ja lisab, et enne oma lahkumist palus isa tal mitte kurvastada.