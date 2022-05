Jõhkardipilgu ja hella hingega Ray Liotta: „Ma pole elu sees kakelnud!“

Ray Liotta karjäär oli tõeline American dream. Ema oli ta kuuekuusena lastekodusse jätnud ning poiss võinuks minna pätiks kätte. Kuid temast sai hoopis pättide kehastaja. Mitte et ta oleks tahtnud mafioosode rollide peale pidama jääda – vastumeelsus oli nii suur, et Ray loobus koguni telesarjast „Sopranod“. Sisimas oli ta ju õrna hingega. „Ma pole elu sees kakelnud,“ on Ray kinnitanud. „Väldin seda iga hinna eest.“