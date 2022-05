GALERII | ÕL CANNES'IS | Staaride paraad punavaibal: naised lõid oma võlud letti, mehed olid šarmantsed nagu alati

„Broker“ on 2022. aasta Lõuna-Korea draamafilm, mille režissöör on Hirokazu Kore-eda, peaosades Song Kang-ho, Bae Doona, Gang Dong-won ja Lee Ji-eun. Film keerleb tegelaste ümber, kes on seotud beebikastidega, mis võimaldavad imikuid anonüümselt maha visata, et teised saaksid nende eest hoolitseda.