EESTI STAARID | Kas sina mäletad, kuidas nemad oma tähelendu alustasid?

Seda, et eestlane on laulurahvas, teab iga laps. Meie muusikutele annavad aga mitmed laulukonkursid tänuväärse võimaluse jõuda ühe ülesastumisega sadade inimeste südametesse. Siin on viis Eesti muusikut, kes on hoo sisse saanud just tänu erinevatel lauluvõistlustel osalemistele. Kas sina mäletad, et nad just nii oma tähelendu alustasid?