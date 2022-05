GALERII JA REPORTAAŽ | Kes ees, see mees! Abituriendid võtsid mõõtu labürindijooksus, et kindlustada endale õppekoht TalTechis

On kevadine neljapäeva hommik ning Vabaduse Väljaku poolt kostab juba kutsuv muusika ja sagimine. Plats on täis nii noori kui vanu. Kohale on tuldud erineva põhjuse tõttu, kes uudistab niisama ringi, kes valmistub labürindi jooksuks. Õhk on täis põnevust ja samas ka ärevust, sest rajale minejatel on vaid üks katse.