ARMASTUS EI HÜÜA TULLES! Mihkel Raua südame on võitnud 23 aastat noorem blond kaunitar

Pikalt abielus olnud Mihkel Raud teatas eelmise aasta lõpus, et nende teed on abikaasa Liinaga lahku läinud. Nüüd on mehel käevangus aga uus heledapäine noor naine, kellega ta on „kohtingufaasis“. Mihkli uueks silmarõõmuks on 30aastane Maria, kes tegutseb turundusvaldkonnas.