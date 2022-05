KULDPULM | Kristi ja Siim Kallas pikaaegsest abielust: alguses oli loomulikult ka suur armastus, hiljem oleme lihtsalt sobinud

„Üks oluline asi tol eluperioodil oli see, et me ei läinud Kristiga tülli. Seda ei olnud, vapralt pidasime ebamugavustele ühiselt vastu,“ meenutab intervjuus Kroonikale abielu algusaegu Siim Kallas, kes tähistas abikaasa Kristiga hiljuti 50. pulma-aastapäeva.