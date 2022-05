„Kirill ütles, et maailmas valitseb sümmeetria. Näiteks. Ühel pool on auto, teisel pool on jalakäija, keskel aga jalgrattur. Ühel pool on nälg, teisel pool küllus, keskel aga – nädal enne palgapäeva. Ühel pool on karsklane, teisel pool joodik, keskel aga nõukogude inimene. Ühel pool on targad, teisel pool lollid, keskel, vahepeal, aga Kirill Teiter,“ meenutab vana kamraadi Toivo Tootsen.