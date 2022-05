Teose „Kuidas mõrvata oma meest“ autor mõisteti süüdi... oma mehe mõrvamises

63aastane Portlandi kokk Dan Brophy tapeti 2. juunil 2018, kui ta valmistus Oregoni Kulinaariainstituudis järjekordseks tööpäevaks. Seitsmest naisest ja viiest mehest koosnev vandekohus leidis kaks päeva kestnud arutluse tulemusel, et Brophy surmas on süüdi tema lesk Nancy Crampton Brophy, vahendab The Guardian. Süüalune võttis kohtuotsuse vastu nähtava reaktsioonita. Tema kaitsetiim lubas otsuse edasi kaevata.