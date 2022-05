DJ Calvin Harris kihlus vaid mõnekuise tutvuse järel Briti saatejuhiga

The Suni allikate sõnul tõi Calvin Briti tele- ja raadiotähe Vicki oma Ibiza tallu ning tegi abieluettepaneku oma lemmikpuu all. „Vick ütles kohe jah, ta on Calvinisse hullupööra armunud ja on õnne tipul,“ ütleb keegi insaider.

Õhtuleht kirjutas märtsis, et just kaunis Ibiza ajas kiilu Harrise ja tema eelmise kallima suhtesse. Kaunis modell Aarika Wolf elab USAs, kuid Calvin eelistavat veeta suurema osa ajast Ibizal. Paar ei tulnud kaugsuhte pingetega toime - seda enam, et kui Harris just Ibizal ei ole, tuuritab ta mööda maailma. 2015. aastal oli kuumaks uudisteemaks Harrise ja USA superstaari Taylor Swifti suhe, kuid see kestis vaid veidi enam kui aasta. Seejärel naasis Harris Aarika juurde, kuid tänavu mindi lõplikult lahku.