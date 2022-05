VIDEO Kate Moss kinnitab, et Johnny Depp ei lükanud teda trepist alla

Depp kaebas oma eksabikaasa Heardi kohtusse, sest too oli 2018. aasta arvamusartiklis nimetanud end koduvägivalla ohvriks. „Kariibi mere piraatide“ täht süüdistab Heardi laimus ja väidab, et tolle väited on tema karjääri hukutanud. Valurahaks nõuab Depp 50 miljonit dollarit.