STAARI ELU ON KALLIS! Kes Eesti staaridest teenivad nii palju, et võivad vorpida kalleid muusikavideosid?

Kas oled arvanud, et Eesti kuulsused teenivad palju ja kulutavad kogu oma raha ainult luksuslikule elule? Staari elu ei ole lihtne ja see on väga kallis. Ja on ka üks saladus: ainult vähesed esinejad teenivad Eestis nii palju, et nad ei pea mujal tööl käima. Kes on need rikkad trubaduurid?