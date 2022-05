KES VÕIDAB? „Naabrist parema“ finaali eel on pinge suur ning osalejad magamata ja närvis!

Neli osalejapaari on valmis, et esitleda maju, mis valmisid kahest merekonteinerist ning läbisid täieliku muutuse Tallinna Lauluväljakul paiknenud ehitusplatsil. Lauluväljaku juht Urmo Saareoja tunneb heameelt, et „Naabrist parema„ juubelihooaja võttepaigaks sai just Tallinna Lauluväljak. „Endiselt on Lauluväljak mitmekülgne paik – suudame võõrustada mitmeid tele- ja filmiproduktsioone üheaegselt ning sealjuures saavad tõrgeteta toimuda ka avalikud üritused,“ ütles ta. „Loodan, et sarja osalejad ja püsivaatajad said ka Lauluväljaku kohta uusi teadmisi ning leiavad ikka ja jälle siia tee,“ lisas Saareoja.