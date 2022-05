FOTOD | Saates „Naabrist parem“ võitis konteineritest ehitatud maja endale noor abielupaar

Kirke ja Ander Talu on pärit Väike-Maarjast. Nad ütlevad enda kohta, et on samaaegselt nii krutskeid täis kunstiinimesed kui ka pragmaatilised planeerijad. Seejuures oli neil plaan alati detailselt paigas ja saates korjasid nad ka palju kuldseid rosette.