Artisti fenomen: „Orumets laulis mugavas kõrguses, ei võtnud liigseid riske, aga emotsioon oli tal alati äge.“

„Kõige tähtsam on hääletämber: me ei taha vinguvaid, inisevaid ja teravaid hääli. Me tahame, et hääl paitaks hinge ning hinge paitav hääl on üldjuhul sametine ja mõnus. Vello Orumets ju ei laulnud väga pikalt fraase välja, ta peaaegu kõneles, aga tema mõnuskõlisevat tämbrit oli hea kuulata,“ otsib kontratrenor Ivo Posti vastust küsimusele, miks Vello Orumetsa laulmine kõlas sedavõrd meeldivalt ja isegi rahustavalt.