ÕL VIDEO JA FOTOD | SÕIT VÕIB ALATA! Eesti esimese elektrimootoriga reka roolis: vaikne kui tuul, kallis kui uhke maja

Olen viimased viis aastat sõitnud pisikese Alfa Romeoga, mis on 12meetrisest rekast kolm korda lühem! Reka juhikabiinis pole ma oma elu jooksul kunagi varem istunud, aga mõte suure ja võimsa autoga sõitmisest on minus alati elevussädemeid praksuma löönud. Professionaalse juhi valvsa pilgu all usaldataksegi mulle ligi 300 000 eurot maksva masina suur ümmargune rool. Seda Tallinnas Lasnamäel asuva Scania ettevõtte territooriumil.