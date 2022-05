Soome kõrgeim tõlkeauhind tuli üle 35 aasta taas Eestisse

Jaanits (snd 1976) debüteeris soome kirjanduse tõlkijana 2004. aastal. Sestsaadik on ta eestindanud kümneid ilu- ja aimekirjandusteoseid. Tuntumate seas on Katja Kettu „Ämmaemand“, Tuomas Kyrö „Kerjus ja jänes“, Sofi Oksaneni „Koertepark“ ja Rosa Liksomi „Kupee nr 6“, mille põhjal on valminud edukas ekraniseering.