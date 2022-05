Aerosmithi laulja läks jälle võõrutusravile, bändi suvised kontserdid jäävad ära

Aerosmith andis teada, et ära jäävad nii juuni- kui juulikuised Las Vegase kontserdid. Ansambel seletab, et 74aastane Steven Tyler läks võõrutusravile seoses valuvaigistisõltuvusega. Rokkarile tehti hiljuti jalalabalõikus, et ta Las Vegases vormis oleks, kuid valuvaigistikuur läks käest ära. „Steven on vabatahtlikult läinud ravile, keskendumaks oma tervisele ja paranemisele.“