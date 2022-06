„PUUDUTA MIND“ 234. SAADE | Eestis elas maailma esimene nais-ulmekirjanik, kes kirjutas vaimu etteütlemise järgi poolsada romaani

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjanik Sirje Presnalil ja Õhtulehe veebi loovjuhil Anu Saagimil on seekord külas kirjanik ja kirjastaja, tõlkija ja toimetja ning tunnustatud egüptoloog Inga Raitar, kes räägib meile Eestis elanud põnevast vene aadlisoost naismüstikust ja ulmekirjanikust Vera Krõžanovskaja-Rochesterist, kes on vaimu etteütlemise järgi kirjutanud poolsada romaani.

Vaata videot!