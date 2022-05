20 AASTAT EUROVISIONIST EESTIS: karvaste ja suleliste kräu ning välismeedia innukad skandaaliotsingud

Linnu-Eurovision oli kahtlemata lustlik vahepala, kuid need võitjad erinevalt inimestest suurele lavale ei ilmunud. Suure Eurovisioni tants käis hoopis suurema käraga. Esiteks korraldas eurooplaste püha laulupidu senitundmatu riik ja teiseks otsustas too riik end esindama lähetada rootslanna. „Miks esindab Eestit rootslanna?“ viskas Briti päevalehe The Independent ajakirjanik Jeremy Atiyah õhku küsimuse. Võttis ka ise vastata: „Eestlased on tänavuseks Eurovisioniks valmistunud aastaid. Mis seal siis imestada, et veidi ¸üle pingutatakse. Kuid kas Rootsist pärit solist on ikka paslik Eestit esindama?“