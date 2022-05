SUVI LÄHEB KUUMAKS! „Rannamaja“ tuleb uuel hooajal tagasi

TV3 lubab osalejatele kuuma suve, seikluseid, pidu ehast koiduni ja suveromantikat. Tundub, et elu pööraseim suvi on garanteeritud nendele, kes julgevad astuda esimese sammu armastuse poole. Kandideerimiseks on vaja täita vaid vorm, märkides oma nime, vanuse, kontaktid ning lisades paar pilti endast.