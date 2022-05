Eestisse tulev tänavasportlane Wiwien Hangrád: see on erakordne sport, mis võimaldab näidata enda isiklikku stiili

Juba seitsmendat aastat toimub tänavaspordi mekas Pärnus üks Euroopa tänavaspordi suursündmusi „Kevad Battles“, kuhu tuleb kokku sportlasi üle maailma. Street workout naiste kategooria favoriit on Ungarist pärit Wiwien Hangrád, kes võitis Kevad Battles’i 2019. ja 2021. aastal ning on tänavaspordis maailmas neljas naine. Wiwien tõdeb, et pole kindlasti olnud lihtne neid tulemusi saavutada ning soovib, et oleks tänavaspordiga alustanud juba varem. Samas naisena spordiga tegeledes pakub ta enda sõnul alati üllatusmomente – inimesed imestavad, milleks kõigeks ta võimeline on.