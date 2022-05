People.comi teatel leidis see liigutav hetk aset kontserdi lõpupoole, kui Harry (28) esitas oma hitti „Sign of the Times“. Staar haaras ühe fänni käest Ukraina lipu ning kandis seda laval ringi, kutsudes esile fännide vaimustatud kiljumise. Vahepeal tõstis endine One Directioni täht lipu pea kohale.