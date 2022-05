Olaf Suuder plaanib tulevikus astuda Tartu tervishoiu kõrgkooli: „Kaalun seda täiesti ratsionaalselt, see pole unistus."

Kunagi vaimustus Olaf aga murdmaasuusatamisest ja tegeles sellega aktiivselt. Ka Tartu Maratonil võttis tihti teistega mõõtu. „Vanusega siiski võidu ei jookse,“ naerab ta ning ütleb, et nüüd võib juba asju ka rahulikumalt võtta.

Praegu toimetab mees aga peaaegu aasta läbi laevaga Hilara. „Mõte tuli täiesti suvaliselt. Sõber Gaute Kivistik kurtis, et temal ei ole kunagi mingit hobi olnud ja nüüd ostis endale pisikese paadi, millega Emajõel sõita. Järgmine moment oli see, et astusime koos Eesti merekooli.“