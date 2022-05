VIDEO | Billie Eilishi pihtimus Tourette'i sündroomist: „Inimeste reaktsioon on solvav.“

Billie Eilish rääkis David Lettermani sarjas „My Next Guest Needs No Introduction“ („Mu järgmine külaline ei vaja tutvustust“) elust Tourette’i sündroomiga. Tema sõnul ei aima paljud, et tema käitumise põhjus on Tourette, ning naeravad tema üle. See aga on solvav.