ÕL TV | Kristina Suuroja: ma ei leidnud rikast meest ja olen otsustanud, et hakkan ise rikkaks meheks

Minu seekordseks hommikusöögi kaaslaseks on raadiojaama MyHits hommikuprogrammi üks saatejuhtidest, blogija ja suunamudija, mänedžer ning täna ka restorani JÄÄ üks omanikest Kristina Suuroja. Influenseritele tuntud pigem Pärtelpojana. Ta on abielus ja kaheaastase tütre ema. Kes teeb see jõuab, pole tema puhul liialdus.