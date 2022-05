Ozzy ja Sharon Osbourne’i tütar pääses üle noatera surmapõlengust

Osbourne’ide esmasündinu Aimee (39) on näitleja ja laulja, kes musitseerib artistinime ARO all. Sharon (69) paljastas sotsiaalmeedias, et Aimeel ja tema produtsendil õnnestus põlengust üle noatera pääseda. „Mu süda tilgub verd teadmisest, et keegi hukkus täna selles tulekahjus,“ kirjutas Sharon Osbourne, avaldades kuvatõmmise Los Angeles Timesi artiklist. „Oleme palveis selle inimese ja tema perega. See, mis täna juhtus, oli sõnulseletamatult kohutav.“