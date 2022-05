Hillar Palamets: „Kui sain aru, et Raadio 2 ajaloosaadetega ma tuhandeni välja ei vea, panin punkti 888 saatega.“

Seitse aastat tagasi 88. sünnipäeval Õhtulehele antud intervjuus tunnistas ajaloolane Hillar Palamets, et number kaheksa meeldib talle väga. „Kaheksa on hiinlaste õnnenumber. Ning kui sain aru, et Raadio 2 ajaloosaadetega ma tuhandeni välja ei vea, panin punkti 888 saatega,“ pajatas legendaarne ajaloolane number kaheksaga pähe kerkivatest seostest ja lisas, et 88aastaseks elamine on igati õnnelik juhtumine. Õnnelik ajaloolane, pedagoog ja raadiohääl vedas veel kuus aastat lisaks.