Vangelis: „Muusika on mulle sama loomulik kui söömine ja armatsemine.“

Kreeka kinnisvaraärimehe Odysseus Papathanassíou pisipoeg Vangelis sokutas nelja-aastaselt klaverisse naelu ja isegi potte-panne, et uurida, mis häält see pill niiviisi teeb. Ametlikud muusikaõpingud kukkusid läbi, kuid Vangelis leidis esmalt tuntust Demis Roussosega bändi tehes, hiljem filmiheliloojana ja sooloartistina. „Maailm on ilma jäänud geeniusest. Vangelis lõi erakordselt isikupärast ja võimsat muusikat,“ ütleb tema plaadifirma oma järelehüüdes.