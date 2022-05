GALERII | Eesti esimene kapitalist Elmar Lepp, kus on sinu kallid autod, glamuur ja kaunid naised täna?

1986 aasta suvel, enne veel kui Eesti NSV-s hakkavad puhuma iseseisumistuuled avatakse Pärnu rannas enneolematu videokohvik. Järjekord on silmapiirini, külastajaid mustmiljon. Mis imeasi see selline on, tullakse kaema üle Nõukoguse Liidu? Elmar Lepp, videosalongi omanik, ristitakse Rootsi ajakirjanike poolt Nõukogude Liidu esimeseks kapitalistiks.