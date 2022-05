Lõuna-Prantsusmaal on toimumas ülemaailmne A-kategooria Cannes’i filmifestival. Festivali viiendal päeval poseerisid fotograafidele muu hulgas filmide „Boy from Heaven“, „More Than Ever“, „Brother and Sister“, „War Pony“, „Corsage“, „Three Thousand Years of Longing“ näitlejad ja tegijad.